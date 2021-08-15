Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 154 kişi vefat etti, 18 bin 847 yeni vaka tespit edildi

15 Ağustos'ta kaydedilen 24 saatlik verilere göre 18 bin 847 vaka tespit edilirken vefat sayısı da 154 oldu. İyileşen hasta sayısı 14 bin 426 olurken toplam 281 bin 184 test yapıldı.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 15 Ağustos'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 18 bin 847 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 154 olarak kayıtlara geçti.

BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI 14 BİNİ GEÇTİ

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 14 bin 426 hasta taburcu olurken bugün 281 bin 184 test yapıldı.

"KALICI HALE GETİRMEK ELİMİZDE"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka tablosuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Vaka sayılarındaki kontrolü kalıcı hale getirmek elimizde. Daha çok tedbirlere uyum ve daha çok aşılanma oranı ile başaracağız" ifadelerini kullandı.

1. DOZ AŞILAMADA ORTALAMA YÜZDE 70.92'YE ULAŞILDI

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama oranı ortalama yüzde 70.92 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 53.03 olurken 1., 2. ve 3. doz aşısını yaptıran vatandaş sayısı toplamda 83 milyon 549 bin 131'e yükseldi.

2. DOZ AŞI OLANLARIN SAYISI 32 MİLYON 916 BİN 449 OLDU

Sağlık Bakanlığı, aşılama yapılan tekil kişi sayısını da paylaştı. Buna göre; Türkiye'de 44 milyon 020 bin 437 kişi ilk doz aşısını yaptırdı. İkinci doz aşı yaptıranların sayısı 32 milyon 916 bin 449 olarak kayıtlara geçerken, yeni başlayan 3. doz uygulamasında 6 milyon 612 bin 245 kişiye aşı yapıldı.

DÜN VAKA SAYISI 19 BİNİ GEÇMİŞTİ

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 145 kişi hayatını kaybederken, 19 bin 949 de yeni vaka tespit edilmişti.