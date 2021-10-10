Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 196 kişi vefat etti

10 Ekim'de kaydedilen 24 saatlik verilere göre 28 bin 370 vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 206'dan 196'ya düştü. İyileşen hasta sayısı 25 bin 772 olurken toplam 344 bin 280 test yapıldı. Bakan Koca, "Aşıya rağmen vaka sayıları neden yüksek?" sorusuna, "Bugünkü sayıya bakalım: 28.370. Covid-19 sebebiyle hastaneye yatanların sayısı ise 1.283. Henüz toplum bağışıklığı aşamasında değiliz" dedi.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 10 Ekim'de açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 28 bin 370 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 196 olarak kayıtlara geçti. Tedavisi tamamlanan 25 bin 772 hasta taburcu olurken bugün 344 bin 280 test yapıldı.

"AŞIYA RAĞMEN VAKA SAYILARI NEDEN YÜKSEK?"

Bakan Koca da sosyal medya hesabından vaka tablosuyla ilgili paylaşımda bulundu. Bakan Koca, "'Aşıya rağmen vaka sayıları neden yüksek?' Bugünkü sayıya bakalım: 28.370. Covid-19 sebebiyle hastaneye yatanların sayısı ise 1.283. Henüz toplum bağışıklığı aşamasında değiliz. Aşının sonucunu hastalığın hafif geçirilmesinde görüyoruz. Vaka sayısı? Aşı artıyor ama tedbir azaldı!" dedi.

2. DOZ AŞILAMA ORANI YÜZDE 74.50 OLDU

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama oranı ortalama yüzde 87.80 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 74.50 olurken 1., 2. ve 3. doz aşısını yaptıran vatandaş sayısı toplamda 112 milyon 360 bin 409'a yükseldi.

2. DOZ AŞI OLANLARIN SAYISI 46 MİLYON 245 BİN 192 OLDU

Sağlık Bakanlığı, aşılama yapılan tekil kişi sayısını da paylaştı. Buna göre; Türkiye'de 54 milyon 497 bin 626 kişi ilk doz aşısını yaptırdı. İkinci doz aşı yaptıranların sayısı 46 milyon 245 bin 192 olarak kayıtlara geçerken, 3. doz uygulamasında 10 milyon 743 bin 404 kişiye aşı yapıldı.

DÜNKÜ VAKA SAYISI 28 BİNİ GEÇTİ

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 206 kişi hayatını kaybederken, 28 bin 645 de yeni vaka tespit edilmişti.