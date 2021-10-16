Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 212 kişi vefat etti

16 Ekim'de kaydedilen 24 saatlik verilere göre 28 bin 537 vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 181'den 212'ye çıktı. İyileşen hasta sayısı 25 bin 611 olurken toplam 357 bin 167 test yapıldı. Bakan Koca, paylaşımında "Yeni vakalar içinde gençlerin oranı artış gösteriyor. Umulanın aksine, üniversite öğrencilerimiz arasında aşılanma oranı düşük. Sağlıklı bir eğitim ortamı için gençlerimiz aşılarını aksatmadan yaptırmalı." dedi.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 16 Ekim'de açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 28 bin 537 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 212 olarak kayıtlara geçti. Tedavisi tamamlanan25 bin 611 hasta taburcu olurken bugün 357 bin 167 test yapıldı.

"ÜNİVERSİTELİLER ARASINDA AŞI ORANI ÇOK DÜŞÜK"

Bakan Koca da sosyal medya hesabından vaka tablosuyla ilgili paylaşımda bulundu. Bakan Koca, "Yeni vakalar içinde gençlerin oranı artış gösteriyor. Umulanın aksine, üniversite öğrencilerimiz arasında aşılanma oranı düşük. Sağlıklı bir eğitim ortamı için gençlerimiz aşılarını aksatmadan yaptırmalı. Toplum, bütün gençlerinin aşı olarak mücadeleye katılmalarını bekliyor." dedi.