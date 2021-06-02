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Türkiye'de koronavirüs vaka sayıları düne göre arttı

T.C. Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı.

02 Haziran 2021 Çarşamba 20:35
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Türkiye'de koronavirüs vaka sayıları düne göre arttı

2 Haziran'da açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 586'sı semptomatik olmak üzere toplam 7 bin 181 yeni vaka tespit edildi.

Vefat sayısı ise 112 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 47 bin 768'e, toplam vaka sayısı ise 5 milyon 263 bin 697'ye yükseldi.

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 7 bin 372 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 5 milyon 131 bin 453'e yükseldi. Toplam test sayısı 54 milyon 586 bin 941'e yükselirken, ağır hasta sayısı bin 213 olarak kayıtlara geçti. Öte yandan hastalarda zatürre oranı da yüzde 2,8 oldu.

Son Güncelleme: 02.06.2021 23:02
Anahtar Kelimeler:
T.C. Sağlık Bakanlığı
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