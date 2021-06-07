Türkiye'de koronavirüs vaka sayıları düne göre arttı

7 Haziran'da açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 495'i semptomatik olmak üzere toplam 5 bin 647 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 91 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 48 bin 255'e, toplam vaka sayısı ise 5 milyon 293 bin 627'ye yükseldi.

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 6 bin 576 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 5 milyon 167 bin 350'ye yükseldi. Toplam test sayısı 55 milyon 673 bin 616'ya yükselirken, ağır hasta sayısı bin 60 olarak kayıtlara geçti. Ağır hasta sayısı, son olarak 3 Eylül 2020 tarihinde bin 41 seviyesini görmüştü. Yani ağır hasta sayısı, tam 277 önceki seviyeye gerilemiş oldu. Öte yandan hastalarda zatürre oranı da yüzde 2,7 oldu.