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Türkiye'de koronavirüs vaka sayıları düne göre arttı

T.C. Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı.

07 Haziran 2021 Pazartesi 20:02
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Türkiye'de koronavirüs vaka sayıları düne göre arttı

7 Haziran'da açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 495'i semptomatik olmak üzere toplam 5 bin 647 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 91 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 48 bin 255'e, toplam vaka sayısı ise 5 milyon 293 bin 627'ye yükseldi.

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 6 bin 576 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 5 milyon 167 bin 350'ye yükseldi. Toplam test sayısı 55 milyon 673 bin 616'ya yükselirken, ağır hasta sayısı bin 60 olarak kayıtlara geçti. Ağır hasta sayısı, son olarak 3 Eylül 2020 tarihinde bin 41 seviyesini görmüştü. Yani ağır hasta sayısı, tam 277 önceki seviyeye gerilemiş oldu. Öte yandan hastalarda zatürre oranı da yüzde 2,7 oldu.

Son Güncelleme: 07.06.2021 23:27
Anahtar Kelimeler:
Günlük Koronavirüs Tablosu
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