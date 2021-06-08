Türkiye'de koronavirüs vaka sayıları düne göre arttı

T.C. Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 8 Haziran'da açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 557'si semptomatik olmak üzere toplam 6 bin 609 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 86 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 48 bin 341'e, toplam vaka sayısı ise 5 milyon 300 bin 236'ya yükseldi.

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 5 bin 836 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 5 milyon 173 bin 186'ya yükseldi. Toplam test sayısı 55 milyon 899 bin 143'e yükselirken, ağır hasta sayısı bin 44 olarak kayıtlara geçti. Öte yandan hastalarda zatürre oranı da yüzde 2,7 oldu.