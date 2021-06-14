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Türkiye'de koronavirüs vaka sayıları düne göre arttı

T.C. Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı.

14 Haziran 2021 Pazartesi 20:35
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Türkiye'de koronavirüs vaka sayıları düne göre arttı

 14 Haziran'da açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 428'i semptomatik olmak üzere toplam 5 bin 626 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 74 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 48 bin 795'e, toplam vaka sayısı ise 5 milyon 336 bin 73'e yükseldi.

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 4 bin 585 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 5 milyon 202 bin 836'ya yükseldi. Toplam test sayısı 57 milyon 223 bin 789'a yükselirken, ağır hasta sayısı 929 olarak kayıtlara geçti. Öte yandan hastalarda zatürre oranı da yüzde 3,4 oldu.

Son Güncelleme: 14.06.2021 23:37
Anahtar Kelimeler:
Günlük Koronavirüs Tablosu
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