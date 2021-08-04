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Türkiye'de koronavirüs vaka sayıları düne göre arttı

4 Ağustos'ta kaydedilen 24 saatlik verilere göre 26 bin 822 vaka tespit edilirken vefat sayısı ise 122 oldu. İyileşen hasta sayısı 6 bin 96 olurken toplam 262 bin 48 test yapıldı

04 Ağustos 2021 Çarşamba 20:37
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Türkiye'de koronavirüs vaka sayıları düne göre arttı

T.C. Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 4 Ağustos'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre, 26 bin 822 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 122 olarak kayıtlara geçti. Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 6 bin 96 hasta taburcu olurken bugünkü test sayısı 262 bin 48 olarak belirlendi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından tabloyla ilgili yaptığı açıklamada, "Vaka sayıları sınır kabul ettiğimiz 20 bin sınırının çok üzerinde. Vaka sayılarını bu sınırın altına indirmek elimizde. Aşınızı olun, kalabalıklardan uzak durun. " ifadelerini kullandı.

1. DOZ AŞILAMADA ORTALAMA YÜZDE 66.54'E ULAŞILDI

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama oranı ortalama yüzde 66.54 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 44.84 olurken 1., 2. ve 3. doz aşısını yaptıran vatandaş sayısı toplamda 74 milyon 329 bin 374'ye yükseldi.

2. DOZ AŞI OLANLARIN SAYISI 27 MİLYON 831 BİN 610 OLDU

Sağlık Bakanlığı, aşılama yapılan tekil kişi sayısını da paylaştı. Buna göre; Türkiye'de 41 milyon 303 bin 572 kişi ilk doz aşısını yaptırdı. İkinci doz aşı yaptıranların sayısı 27 milyon 831 bin 610 olarak kayıtlara geçerken, 3. doz uygulamasında 5 milyon 117 bin 285 kişiye aşı yapıldı.

Son Güncelleme: 04.08.2021 23:40
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