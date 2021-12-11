Künye
Kıbrıs 13
parçalı az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
4 yaşındaki çocuğa cinsel organını gösterdi
4 yaşındaki çocuğa cinsel organını...
Zanlı mahkemeye çıkarıldı!
Zanlı mahkemeye çıkarıldı!
Yine kadına şiddet!
Yine kadına şiddet!
30 ay hapis cezası
30 ay hapis cezası
Kadına şiddet bitmiyor!
Kadına şiddet bitmiyor!
banner107

Türkiye'de koronavirüs vaka sayıları düne göre arttı!

Türkiye'de koronavirüs vaka sayıları düne göre arttı: Bugün 19 bin 255 yeni vaka tespit edildi, 191 kişi vefat etti.

11 Aralık 2021 Cumartesi 19:01
27 Okunma
Türkiye'de koronavirüs vaka sayıları düne göre arttı!
banner108

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 11 Aralık'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 19 bin 255 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı 191 olarak belirlendi. Tedavisi tamamlanan 23 bin 180 hasta taburcu olurken bugün 349 bin 221 test yapıldı.

"AŞILARINI EKSİK BIRAKANLAR, YIPRATICI GÜNLER YAŞIYOR"

Bakan Koca da sosyal medya hesabından vaka tablosuyla ilgili paylaşımda bulundu. Bakan Koca, "Yaygın aşılamanın ardından süreç şunu gösteriyor: Tam aşılı olanlar Covid-19'u genellikle hafif geçirmekte. Aşı aleyhtarı söylemlerden etkilenenler, aşılarını eksik bırakanlar, genç olsalar da, kronik rahatsızlıkları bulunmasa da yıpratıcı günler yaşıyor. Aşının sonuçları ortada!" dedi.

2. DOZ AŞILAMA ORANI YÜZDE 82,00 OLDU

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama oranı ortalama yüzde 91,04 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 82,00 olurken 1., 2. ve 3. doz aşısını yaptıran vatandaş sayısı toplamda 121 milyon 600 bin 540'a yükseldi.

2. DOZ AŞI OLANLARIN SAYISI 50 MİLYON 896 BİN 427 OLDU

Sağlık Bakanlığı, aşılama yapılan tekil kişi sayısını da paylaştı. Buna göre; Türkiye'de 56 milyon 507 bin 792 kişi ilk doz aşısını yaptırdı. İkinci doz aşı yaptıranların sayısı 50 milyon 896 bin 427 olarak kayıtlara geçerken, 3. doz uygulamasında 12 milyon 604 bin 653 kişiye aşı yapıldı.

DÜNKÜ VAKA SAYISI 18 BİNİ GEÇMİŞTİ

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 176 kişi hayatını kaybederken 18 bin 561 da yeni vaka tespit edilmişti.

Son Güncelleme: 11.12.2021 23:03
Anahtar Kelimeler:
TürkiyeKoronavirüs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkiye’de 176 can kaybı, 18 bin 561 yeni vaka
Türkiye’de 176 can kaybı, 18 bin 561 yeni vaka
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Bilgisayar, tablet ve akıllı telefonların esiri olduk
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Bilgisayar, tablet ve akıllı telefonların esiri olduk
Hastanın kafasında malzeme unutan doktora 6 yıl hapis istemi
Hastanın kafasında malzeme unutan doktora 6 yıl hapis istemi
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim