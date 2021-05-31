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Türkiye'de koronavirüs vaka sayıları düne göre düştü

31 Mayıs tarihinde açıklanan 24 saatlik verilere göre; 596'sı semptomatik olmak üzere 6 bin 493 yeni vaka tespit edildi.

31 Mayıs 2021 Pazartesi 21:11
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Türkiye'de koronavirüs vaka sayıları düne göre düştü

T.C. Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 31 Mayıs'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 596'sı semptomatik olmak üzere toplam 6 bin 493 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 122 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 47 bin 527'ye, toplam vaka sayısı ise 5 milyon 249 bin 404'e yükseldi.

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 9 bin 582 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 5 milyon 114 bin 624'e yükseldi. Toplam test sayısı 54 milyon 139 bin 309'a yükselirken, ağır hasta sayısı bin 339 olarak kayıtlara geçti. Öte yandan hastalarda zatürre oranı da yüzde 2,8 oldu.

Son Güncelleme: 31.05.2021 23:24
Anahtar Kelimeler:
Günlük Koronavirüs Tablosu
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