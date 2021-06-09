Türkiye'de koronavirüs vaka sayıları düne göre düştü

T.C. Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 9 Haziran'da açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 558'i semptomatik olmak üzere toplam 6 bin 454 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 87 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 48 bin 428'e, toplam vaka sayısı ise 5 milyon 306bin 690'a yükseldi.

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 6 bin 647 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 5 milyon 179 bin 833'e yükseldi. Toplam test sayısı 56 milyon 123 bin 336'ya yükselirken, ağır hasta sayısı bin 18 olarak kayıtlara geçti. Öte yandan hastalarda zatürre oranı da yüzde 2,7 oldu.