Türkiye'de koronavirüs vaka sayıları düne göre düştü

17 Haziran'da açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 509'u semptomatik olmak üzere toplam 5 bin 904 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 62 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 49 bin 12'ye, toplam vaka sayısı ise 5 milyon 354 bin 153'e yükseldi.

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 4 bin 143 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 5 milyon 219 bin 797'ye yükseldi. Toplam test sayısı 57 milyon 899 bin 862'ye yükselirken, ağır hasta sayısı 860 olarak kayıtlara geçti. Öte yandan hastalarda zatürre oranı da yüzde 3,4 oldu.