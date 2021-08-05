Türkiye'de koronavirüs vaka sayıları düne göre düştü

T.C. Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 5 Ağustos'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre, 24 bin 297 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 108 olarak kayıtlara geçti. Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 6 bin 636 hasta taburcu olurken bugünkü test sayısı 245 bin 152 olarak belirlendi.

"ARTIŞ HIZI YAVAŞLAMALI"

T.C. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından tabloyla ilgili yaptığı açıklamada, "Vaka sayılarındaki artışı kontrol altında tutabilmek için artış hızı yavaşlamalı. Tedbir ve aşı ile bunu başarabilirsek, kontrol bizde kalacak. Tedbirlere uyun, aşınızı olun. " ifadelerini kullandı.

1. DOZ AŞILAMADA ORTALAMA YÜZDE 66.77'YE ULAŞILDI

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama oranı ortalama yüzde 66.77 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 45.32 olurken 1., 2. ve 3. doz aşısını yaptıran vatandaş sayısı toplamda 74 milyon 901 bin 234'e yükseldi.

2. DOZ AŞI OLANLARIN SAYISI 28 MİLYON 133 BİN 21 OLDU

Sağlık Bakanlığı, aşılama yapılan tekil kişi sayısını da paylaştı. Buna göre; Türkiye'de 41 milyon 445 bin 336 kişi ilk doz aşısını yaptırdı. İkinci doz aşı yaptıranların sayısı 28 milyon 133 bin 21 olarak kayıtlara geçerken, 3. doz uygulamasında 5 milyon 322 bin 877 kişiye aşı yapıldı.