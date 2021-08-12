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Türkiye'de koronavirüs vaka sayıları düne göre düştü

12 Ağustos'ta kaydedilen 24 saatlik verilere göre 22 bin 261 vaka tespit edilirken vefat sayısı da 128 oldu.

12 Ağustos 2021 Perşembe 21:55
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Türkiye'de koronavirüs vaka sayıları düne göre düştü

T.C. Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 12 Ağustos'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 22 bin 261 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 138 olarak kayıtlara geçti.

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 15 bin 685 hasta taburcu olurken bugünkü test sayısı 281 bin 535'e yükseldi.

T.C. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabından vaka tablosuyla ilgili yaptığı paylaşımda, "Vaka sayılarının seyrini kontrol altında tutmak için elimizdeki iki büyük imkan tedbir ve aşıdır. Aşı olup bağışıklık elde edene kadar tedbirlere uymaya devam etmeliyiz. Aşı ile salgın son bulacak" dedi.

1. DOZ AŞILAMADA ORTALAMA YÜZDE 69.79'A ULAŞILDI

T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama oranı ortalama yüzde 69.79 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 51.25 olurken 1., 2. ve 3. doz aşısını yaptıran vatandaş sayısı toplamda 81 milyon 482 bin 006'ya yükseldi.

2. DOZ AŞI OLANLARIN SAYISI 31 MİLYON 810 BİN 055 OLDU

T.C. Sağlık Bakanlığı, aşılama yapılan tekil kişi sayısını da paylaştı. Buna göre; Türkiye'de 43 milyon 319 bin 938 kişi ilk doz aşısını yaptırdı. İkinci doz aşı yaptıranların sayısı 31 milyon 810 bin 055 olarak kayıtlara geçerken, yeni başlayan 3. doz uygulamasında 6 milyon 352 bin 013 kişiye aşı yapıldı.

Son Güncelleme: 12.08.2021 23:47
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