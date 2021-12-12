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Türkiye'de koronavirüs vaka sayıları düne göre düştü

Türkiye'de koronavirüs vaka sayıları düne göre düştü. 12 Aralık'ta kaydedilen 24 saatlik verilere göre, 17 bin 956 vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 191'den 182'ye düştü. İyileşen hasta sayısı 22 bin 648 olurken toplam 345 bin 754 PCR testi yapıldı.

12 Aralık 2021 Pazar 18:58
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Türkiye'de koronavirüs vaka sayıları düne göre düştü
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Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 12 Aralık'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 17 bin 956 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı 182 olarak belirlendi. Tedavisi tamamlanan 22 bin 648 hasta taburcu olurken bugün 345 bin 754 test yapıldı.

Son Dakika: Türkiye'de 12 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 182 kişi vefat etti, 17 bin 956 yeni vaka tespit edildi

"ÜLKEMİZDE 6 OMİCRON VARYANTI TESPİT EDİLDİ"

Bakan Koca da sosyal medya hesabından vaka tablosuyla ilgili paylaşımda bulundu. Bakan Koca, "Ülkemizde toplam 6 kişide Omicron varyantı tespit edilmiştir. Biri İstanbul'da, 5'i İzmir'dedir. Bu 6 kişi Covid-19'u hafif belirtilerle geçirmektedir. Hastaneye yatırılmalarına ihtiyaç olmamıştır. Vatandaşlarımız kaygılanmamalı, tedbirlere uymalı, eksik aşılarını tamamlamalıdır." dedi.

2. DOZ AŞILAMA ORANI YÜZDE 82,03 OLDU

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama oranı ortalama yüzde 91,05 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 82,03 olurken 1., 2. ve 3. doz aşısını yaptıran vatandaş sayısı toplamda 121 milyon 655 bin 651'e yükseldi.

2. DOZ AŞI OLANLARIN SAYISI 50 MİLYON 916 BİN 147 OLDU

Sağlık Bakanlığı, aşılama yapılan tekil kişi sayısını da paylaştı. Buna göre; Türkiye'de 56 milyon 517 bin 947 kişi ilk doz aşısını yaptırdı. İkinci doz aşı yaptıranların sayısı 50 milyon 916 bin 147 olarak kayıtlara geçerken, 3. doz uygulamasında 12 milyon 625 bin 778 kişiye aşı yapıldı.

VAKA SAYILARI 105 GÜN ÖNCEKİ SEVİYELERE DÜŞTÜ

Ülkemizdeki koronavirüs vaka sayıları ilk kez 105 gün önceki seviyelere düştü. Son olarak 29 Ağustos tarihinde 17 bin civarında olan yeni vaka sayıları, bugün itibariyle 17 bin 956'ya indi.

DÜNKÜ VAKA SAYISI 19 BİNİ GEÇMİŞTİ

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 191 kişi hayatını kaybederken 19 bin 255da yeni vaka tespit edilmişti.

Son Güncelleme: 12.12.2021 21:05
Anahtar Kelimeler:
TürkiyeKoronavirüs
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