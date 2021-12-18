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Türkiye'de koronavirüs vefat sayıları düne göre düştü

18 Aralık 2021 Cumartesi 19:06
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Türkiye'de koronavirüs vefat sayıları düne göre düştü
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Türkiye'de koronavirüs vefat sayıları düne göre düştü. 18 Aralık'ta kaydedilen 24 saatlik verilere göre, 17 bin 644 vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 190'dan 191'e çıktı. İyileşen hasta sayısı 25 bin 568 olurken toplam 342 bin 183 PCR testi yapıldı.

Son Dakika: Türkiye'de 18 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 191 kişi vefat etti, 17 bin 644 yeni vaka tespit edildi

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 18 Aralık'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 17 bin 644 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı 191 olarak belirlendi. Tedavisi tamamlanan 25 bin 568 hasta taburcu olurken bugün 342 bin 183 test yapıldı.

Son Dakika: Türkiye'de 18 Aralık günü koronavirüs sebebiyle 191 kişi vefat etti, 17 bin 644 yeni vaka tespit edildi

Son Güncelleme: 18.12.2021 23:28
Anahtar Kelimeler:
TürkiyeKoronavirüs
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