Türkiye'de koronavirüs vefat sayıları düne göre düştü. 18 Aralık'ta kaydedilen 24 saatlik verilere göre, 17 bin 644 vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 190'dan 191'e çıktı. İyileşen hasta sayısı 25 bin 568 olurken toplam 342 bin 183 PCR testi yapıldı.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 18 Aralık'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 17 bin 644 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı 191 olarak belirlendi. Tedavisi tamamlanan 25 bin 568 hasta taburcu olurken bugün 342 bin 183 test yapıldı.