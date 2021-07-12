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Türkiye'de Kritik Kabine toplantısı başladı!

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İki haftada bir yapılan Kabine toplantısı, Kurban Bayramı nedeniyle bir hafta öne çekildi.

12 Temmuz 2021 Pazartesi 18:01
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Türkiye'de Kritik Kabine toplantısı başladı!

İki haftada bir yapılan Kabine toplantısı, Kurban Bayramı nedeniyle bir hafta öne çekildi. Bugün 17.10'da toplanan T.C. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bayram tatili süresi ve koronavirüs verileriyle birlikte aşılama ele alınıyor.

AŞI PROGRAMI ELE ALINIYOR

Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sunum yaptığı toplantıda, ülke genelinde aşı programında gelinen nokta, Kovid-19 verileri ve yerli aşı çalışmaları değerlendiriliyor.

HERKESİN GÖZÜ KURBAN BAYRAMI TATİLİNDE

Kurban Bayramı tatili süresi ve turizm sezonuna ilişkin değerlendirmelerin de yapılması beklenen toplantıda, ekonomideki gelişmeler ile güvenlik ve dış politikaya ilişkin konular da görüşülüyor.

ERDOĞAN AÇIKLAMA YAPACAK

Geçtiğimiz Cuma namaz sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, bayram tatili için "9-10 günlük bir süre konuşuluyor. Son durumu millete seslenişte açıklayacağım." demişti. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, toplantının ardından yapacağı millete sesleniş konuşmasında, bayram tatili süresini açıklaması bekleniyor.

Son Güncelleme: 12.07.2021 23:54
Anahtar Kelimeler:
Kritik Kabine Toplantısı
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