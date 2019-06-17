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” Türkiye’de seçim sonuçlarını AA değil, YSK Açıklamaktadır”

Anadolu Ajansı’ndan (AA) yapılan açıklamada, “AA, seçim sonucu açıklayan değil, veri aktaran bir medya kuruluşudur. Türkiye’de seçim sonuçlarını AA değil, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) açıklamaktadır.” ifadeleri kullanıldı.

17 Haziran 2019 Pazartesi 10:58
” Türkiye’de seçim sonuçlarını AA değil, YSK Açıklamaktadır”

AA’dan yapılan yazılı açıklamada, CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu’nun, televizyonlarda ortak yayınlanan tartışma programının başından itibaren defalarca Anadolu Ajansı’nın adını anarak bir kez daha ajansı haksız itham edip hedef gösterdiği belirtildi.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Anadolu Ajansı, 31 Mart gecesi ve sonrasında müteaddit defalar açıkladığı gibi, 80 vilayetin sonuçlarını aktarırken, İstanbul’da açılan sandık oranı neredeyse yüzde 99’a ulaşmasına rağmen sonucun netleşmemesi; ayrıca buna bağlı olarak veri akışının durması nedeniyle abonelerine nihai veriyi ulaştıramamış, YSK sonuçlarını beklemiştir.

AA, 31 Mart öncesindeki 6 seçimde de aynı şekilde açılan sandık oranı yüzde 99’a ulaştığında nihai sonucun açıklanmasını YSK’ye bırakmıştır. 31 Mart’ta yapılan uygulama diğer seçimlerden farklı değildir. Şunu da özellikle hatırlatmak isteriz ki AA, seçim sonucu açıklayan değil, veri aktaran bir medya kuruluşudur. Türkiye’de seçim sonuçlarını AA değil YSK açıklamaktadır.

Sayın İmamoğlu’nun, yaptığımız tüm açıklamalara rağmen ısrarla ajansımızı hedef almasını ve haksız ithamlarda bulunmasını bir kez daha kınadığımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz.”
(BRT/AA)

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