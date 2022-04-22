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Türkiye’de son 24 saatte 15 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de son 24 saatte 2 bin 898 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı, 15 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 19 bin 693 oldu.

22 Nisan 2022 Cuma 20:58
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Türkiye’de son 24 saatte 15 kişi hayatını kaybetti

Türkiye Sağlık Bakanlığı, Günlük Coronavirüs Tablosu'nu paylaştı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 149 bin 252 Covid-19 testi yapıldı, 2 bin 898 kişinin testi pozitif çıktı, 15 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı 19 bin 693 oldu.

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 85,43, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 93,14 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı, 147 milyon 418 bin 551 doza yükseldi.

18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranı en yüksek 10 il, Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranı en düşük iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

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