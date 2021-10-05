Türkiye’de son 24 saatte 228 kişi hayatını kaybetti

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı’nın 5 Ekim’e ilişkin Koronavirüs verilerine göre; son 24 saat içerisinde yapılan 355 bin 564 yeni testten 29 bin 802'si pozitif çıktı. Virüs nedeniyle 228 kişi daha hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Yarın, ister dışarıda ister kapalı mekânda yolunuz kalabalık bir yere düşerse çevrenize bakın. Kaçımız maskemizi takmış, kaçımız takmamışız? Sosyal mesafe kuralına uyum çabası var mı? Henüz toplum bağışıklığı aşamasında değiliz. Aşılarımızı olmalı ve kurallara uymalıyız" dedi.