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Türkiye’de son 24 saatte 25 bin 101 yeni vaka belirlendi

Türkiye'nin 16 Kasım 2021 günlük koronavirüs tablosu açıklandı. Son 24 saatte 227 kişi hayatını kaybetti, 25 bin 101 yeni vaka tespit edildi.

16 Kasım 2021 Salı 21:30
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Türkiye’de son 24 saatte 25 bin 101 yeni vaka belirlendi
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Buna göre, son 24 saatte 356 bin 514 covid-19 testi yapıldı, 25 bin 101 kişinin testi pozitif çıktı, 227 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 27 bin 447 oldu.

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 80,20, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 90,07 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye’de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 118 milyon 727 bin 805 doza yükseldi.

18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il Ordu, Amasya, Osmaniye, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Burdur oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Diyarbakır, Siirt, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Bayburt olarak sıralandı.

Kalabalık ailelere aşı uyarısı

T.C. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

“Kapalı mekanlarda artık daha fazla zaman geçireceğiz. Maske ve mesafe tedbirlerine uyum azaldığı için virüsün yayılma riski artacak. Yaşlıların gençlerle bir arada yaşadığı kalabalık ailelerin fertleri, dışarıda tedbirlere daha çok dikkat etmeli ve eksik aşılarını tamamlamalıdır.” 

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