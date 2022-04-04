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Türkiye’de son 24 saatte 40 kişi koronavirüse yenik düştü

TC Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 4 Nisan 2022 Pazartesi gününün koronavirüs tablosuna göre son 24 saatte 40 kişi hayatını kaybetti.

04 Nisan 2022 Pazartesi 22:08
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Türkiye’de son 24 saatte 40 kişi koronavirüse yenik düştü
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TC Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin günlük Koronavirüs tablosunu açıkladı. 4 Nisan’a ait verilere göre, 236 bin 343 test yapıldı.

Güncel verilere göre, 12 bin 647 yeni vaka tespit edilirken 40 kişi hayatını kaybetti. Öte yandan son bir günde 13 bin 958 kişi sağlığına kavuştu.

AŞILAMADA İLK SIRADA HANGİ ŞEHİR VAR?

Bakanlığın tablosuna göre Türkiye’de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Osmaniye’yi, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak takip etti.

EN DÜŞÜK AŞILAMA ŞANLIURFA'DA

Bakanlığın tablosuna göre Türkiye’de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ takip etti.

DÜN VAKA VE VEFAT SAYISI KAÇTI?

Bakanlığın 3 Nisan verilerine göre, dün 211 bin 68 test yapılmıştı. Dün, 9 bin 21 vaka tespit edilirken, 38 kişi hayatını kaybetmiş ve 10 bin 312 kişi sağlığına kavuşmuştu.

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