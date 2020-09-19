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Türkiye’de son 24 saatte 68 can kaybı, bin 538 vaka

Türkiye'de son 24 saatte corona virüs nedeniyle 68 kişi hayatını kaybetti, bin 538 yeni vaka tespit edildi

19 Eylül 2020 Cumartesi 19:53
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Türkiye’de son 24 saatte 68 can kaybı, bin 538 vaka

Türkiye'de son 24 saatte covid-19 nedeniyle 68 kişi yaşamını yitirdi. Güncel verilere göre, son 24 saatte 97 bin 416 Covid-19 testi yapıldı, bin 538 kişiye hastalık tanısı konuldu.

Son 24 saatte 68 kişi covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, bin 312 kişi ise iyileşti. Covid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 266 bin 117'ye çıktı.
Test sayısı 9 milyon 173 bin 694, vaka sayısı 301 bin 348, vefat sayısı 7 bin 445 olarak kayıtlara geçti.

Aktif hasta sayısı 27 bin 786, ağır hasta sayısı 1432, hastalarda zatürre oranı ise yüzde 7 oldu. 

"AĞIR HASTA SAYIMIZI AZALTMAK ELİMİZDE"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı değerlendirmede, "Bugün ağır hasta sayımız 1432'ye ulaştı. Sağlık çalışanlarımızın en büyük mücadelesi ağır hastalarımızı iyileştirmeye yönelik. Ağır hasta sayımızı azaltmak elimizde. Tedbirlere uymamız için bu uyarılar bize yetmeli. Birlikte mücadele edelim." ifadesini kullandı.

Son Güncelleme: 19.09.2020 19:59
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