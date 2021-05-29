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Türkiye’de son 24 saatte 7 bin 656 yeni vaka

T.C Sağlık Bakanlığı, koronavirüs nedeniyle son 24 saatte yaşanan can kaybı, vaka ve hasta sayısını açıkladı.

29 Mayıs 2021 Cumartesi 19:54
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Türkiye’de son 24 saatte 7 bin 656 yeni vaka

Ağır hasta sayısı 1391 oldu, 11 bin 180 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 94 bin 279’a yükseldi. Bugün 222 bin 613 test yapıldı. Semptom gösteren 605 kişiyle birlikte toplam 7 bin 656 yeni vaka tespit edildi.

CAN KAYBI 137

Tabloya göre son 24 saatte 137 kişi corona virüsünden hayatını kaybetti, toplam can kaybı da 47 bin 271’e yükseldi.

YOĞUN BAKIMDA SON DURUM

Bugün iyileşen 11 bin 180 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısı 5 milyon 94 bin 279’a yükseldi. Toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 3.1, toplam ağır hasta sayısının ise bin 391 olduğu açıklandı.

Türkiye genelinde yatak doluluk oranı yüzde 49.1, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 61.9 ve ventilatör doluluk oranı yüzde 29.9 olarak duyuruldu.

Anahtar Kelimeler:
TürkiyeVaka SayısıFahrettin Koca
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