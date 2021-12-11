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Türkiye'de şu ana kadar 6 Omicron vakası tespit edildi

Fahrettin Koca, Türkiye'de 6 Omicron vakası tespit edildiğini açıkladı. Vakaların 5'inin İzmir'de 1'inin ise İstanbul'da olduğu ifade edildi.

11 Aralık 2021 Cumartesi 22:23
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Türkiye'de şu ana kadar 6 Omicron vakası tespit edildi
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Fahrettin Koca, Türkiye'de 6 Omicron vakası tespit edildiğini açıkladı. Vakaların 5'inin İzmir'de 1'inin ise İstanbul'da olduğu ifade edildi.

Dünyayı endişelendiren Omicron varyantı ile ilgili yeni bulgular ve açıklamalar gelmeye devam ederken koronavirüsün daha bulaşıcı varyantı Türkiye'ye de sıçradı. Toplamda 57 ülkede görülen Omicron varyantı Türkiye'de yoplam 6 hastada görüldü. Bu hastaların 5'inin İzmir'de 1'inin İstanbul'da olduğu açıklandı.

Konuyla ilgili Meclis'teki bütçe görüşmelerinde millet vekillerinin sorularını yanıtlayan Sağlık Bakanı Koca, "Bizde 6 Omicron vakası var. İstanbul'da 1, İzmir'de 5 vaka var." dedi.

Son Güncelleme: 12.12.2021 01:27
Anahtar Kelimeler:
Omicron Vakası
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