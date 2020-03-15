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Türkiye’de Umreden dönen 10 bin 330 kişi karantina altında

Türkiye’de Umreden dönen 10 bin 330 kişi Ankara ve Konya'daki 5 yurtta karantina altına alındı.

15 Mart 2020 Pazar 11:05
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Türkiye’de Umreden dönen 10 bin 330 kişi karantina altında

Türkiye’de Umreden dönen 10 bin 330 kişi Ankara ve Konya'daki 5 yurtta karantina altına alındı.

Umre amacıyla Suudi Arabistan'a giden Türk vatandaşlarıyla ilgili TC Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan açıklama yapıldı.

TC Gençlik ve Spor Bakanlığı, "Ankara ve Konya'daki bazı yurtlar, umreden dönen vatandaşlarımızın karantina süresi boyunca kalabilmeleri için uygun hale getirilmiş ve söz konusu karantina süreci başlamıştır" açıklaması yaptı.

UMREDEN DÖNENLER ANKARA'DA KARANTİNADA

Ankara'da gece saatlerinde Esenboğa Havalimanı'na inen uçaktaki yolcular önce sağlık kontrolünden geçirildi. Ardından da bazıları Gölbaşı'ndaki yurtlarda karantinaya alındı.

Polis çevrede yoğun güvenlik önlemleri aldı. Umre yolcularını taşıyan otobüs şoförleri de özel kıyafetler giydi.

DİYANET'TEN AÇIKLAMA

TC Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da dün gece umreden dönen son 5 bin 300 kişinin hem kendi hem de başklarının sağlığını korumak için 14 gün boyunca evden çıkmamaları uyarısında bulunmuştu.

Anahtar Kelimeler:
TürkiyeCoronavirüsKoronavirüs
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