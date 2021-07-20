Türkiye’de vaka sayıları artıyor

Son 3 gündür 7 bin 600’ler düzeyinde seyreden günlük vaka sayısı, 20 Temmuz’da 9 bine doğru ivmelenerek 8 bin 780’e kadar yükseldi.

Buna göre Türkiye’de son 24 saatte 198 bin 537 Covid-19 testi yapıldı, 8 bin 780 kişinin testi pozitif çıktı, 46 kişi hayatını kaybetti.

Bir süredir artan günlük vaka sayıları, 3 gündür 7 bin 600’ler seviyesindeydi.

Bugünkü günlük vaka sayısından yüksek vakanın kaydedildiği son gün, 25 Mayıs’tı. Türkiye’de geçen 25 Mayıs’ta 9 bin 375 günlük vaka tespit edilmişti.

Günlük vakalarda 25 Mayıs’tan bu yana düşüş söz konusuydu. Ancak 13 Temmuz’dan bu ya 6 binin altı görülmedi.

Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca “Vaka sayılarındaki artışı engelleyecek olan bir an evvel iki doz aşı olarak bağışıklık elde etmektir. Bayram salgın hastalık için fırsata dönüşmemeli. Sevinç ve teyakkuz bir arada olabilir” dedi.