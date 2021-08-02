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Türkiye'de vaka sayıları düne göre arttı

T.C. Sağlık Bakanlığınca Günlük coronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

02 Ağustos 2021 Pazartesi 20:11
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Türkiye'de vaka sayıları düne göre arttı

Son 24 saatte 22 bin 898 yeni vaka tespit edildi. 91 kişi hayatını kaybetti, 5 bin 947 kişi sağlığına kavuştu.
Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 270 bin 426 COVID-19 testi yapıldı, 22 bin 898 kişinin testi pozitif çıktı.

91 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 5 bin 947 oldu.

18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 66,28, ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 44,51 olarak kayda geçti.

Üçüncü doz aşı sayısı 5 milyonu geçti

Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı 41 milyon 142 bin 569'u birinci doz, 27 milyon 624 bin 886'sı ikinci doz, 5 milyon 42 bin 22'si üçüncü doz olmak üzere 73 milyon 809 bin 477'ye yükseldi.

En az bir doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il sırasıyla Muğla, Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Balıkesir, Amasya, Eskişehir, Aydın, Tekirdağ ve İzmir oldu. Bu illerde aşılama oranı yüzde 75'i geçti.

En az bir doz aşı yapılanların oranı en az iller ise Şanlıurfa, Mardin, Bitlis, Muş, Diyarbakır, Siirt, Batman, Bingöl, Gümüşhane ve Iğdır olarak sıralandı. 

Son Güncelleme: 02.08.2021 23:55
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