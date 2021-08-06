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Türkiye'de vaka sayıları iki gün üst üste düşüş gösterdi

6 Ağustos'ta kaydedilen 24 saatlik verilere göre 23 bin 957 vaka tespit edilirken vefat sayısı ise 101 oldu.

06 Ağustos 2021 Cuma 20:23
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Türkiye'de vaka sayıları iki gün üst üste düşüş gösterdi

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 6 Ağustos'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre, 23 bin 957 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 101 olarak kayıtlara geçti. Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 6 bin 94 hasta taburcu olurken bugünkü test sayısı 243 bin 280 olarak belirlendi.

"GÜVENDE OLMAK İÇİN İKİ YOL VAR"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından tabloyla ilgili yaptığı açıklamada, "Vaka sayılarının artış hızı istenilen seviyede düşerse daha güvende olacağız. Bunun için iki yol var; tedbir ve aşı. Aşınızı olun." ifadelerini kullandı.

Son Dakika: Türkiye'de 6 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 101 kişi vefat etti, 23 bin 957 yeni vaka tespit edildi

1. DOZ AŞILAMADA ORTALAMA YÜZDE 67.02'YE ULAŞILDI

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama oranı ortalama yüzde 67.02 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 45.91 olurken 1., 2. ve 3. doz aşısını yaptıran vatandaş sayısı toplamda 75 milyon 554 bin 132'e yükseldi.

2. DOZ AŞI OLANLARIN SAYISI 28 MİLYON 498 BİN 869 OLDU

Sağlık Bakanlığı, aşılama yapılan tekil kişi sayısını da paylaştı. Buna göre; Türkiye'de 41 milyon 601 bin 929 kişi ilk doz aşısını yaptırdı. İkinci doz aşı yaptıranların sayısı 28 milyon 498 bin 869 olarak kayıtlara geçerken, 3. doz uygulamasında 5 milyon 453 bin 334 kişiye aşı yapıldı.

Son Güncelleme: 06.08.2021 23:46
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