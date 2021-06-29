Türkiye'de Yerli yapay zeka ile birkaç saniyede Covid-19 teşhisi

Sağlık Bilimleri Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi Teknokentleri işbirliği ile birkaç saniye içinde Covid teşhisi yapan yapay zeka uygulaması geliştirildi.

Salgının başından bu yana PCR testlerindeki yanılma payı tartışma konusu oldu. Bu sorun belirtisi olan ama PCR'ı negatif olan hastaya, bilgisayarlı tomografi (BT) ile kesin tanı konarak aşıldı.

Ancak radyologların "insan gözüyle" onlarca akciğer BT görüntüsünü okuyup raporlaması binlerce hastanın söz konusu olduğu bir salgında ekstra yük getirdi.

Ayrıca tomografinin hastada yaratabileceği radyasyon yükü BT'nin Covid-19 için bir tanı aracı olarak kullanılmaması gerektiği yönünde tartışmaları beraberinde getirdi.

Uzmanlar, yeni çıkan varyantların PCR testlerinden kaçabilme olasılığı nedeniyle Covid-19 tanısında akciğer BT'nin klinikte sıkça kullanılmak zorunda kalınacağını düşünüyor.

Yapay zeka ile hastalığın teşhisi için çalışmalara başladıklarını söyleyen İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Görüntüleme Hizmetleri Koordinatörü Prof. Dr. Muammer Hakkı Karakaş, Sağlık Bilimleri Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi Teknokentleri işbirliği ile akciğer tomografisinden Covid-19 teşhisini birkaç saniye içinde yapay zeka geliştirildiklerini açıkladı. Karakaş'ın açıklamasına göre testin doğruluk oranı yüzde 99,9.

Üstelik algoritma, hastada corona virüsün nasıl seyredeceğine dair öngörü de sunabiliyor. Böylece tedaviler de bu öngörülere göre önceden planlanabilecek.

Türkiye'de on binlerce BT çekildiğine ve bunların da "insanlar tarafından" okunduğuna işaret ederek "Radyologlarımız bu süreçte tüm dünyadaki meslektaşları gibi çok yoğun bir iş yükü altında ezildi. Bu nedenle biz de yapay zekanın virüsün hızlı teşhisinde radyologlara bir yardımcı araç olarak kullanıp kullanmayacağını test etmek istedik ve bu konuda birçok çalışma yaptık" diye konuştu.

Prof. Dr. Karakaş, yaklaşık 1 yıllık bir çalışma sonucu on binlerce radyoloji görüntüsünün incelenmesi ve sisteme tanımlanmasıyla geliştirdikleri yapay zeka algoritmasının bu yılın mart ayında Viyana'da yapılan Avrupa Radyoloji Birliği (European Society of Radiology-ESR) Kongresinde, dünyadan seçilen 4 çalışmadan birisi olarak bilim dünyası ile paylaşıldığını söyledi.

Karakaş, "Bizim amacımız Covid'e yüzde 99.9 doğrulukla tanı koyabilmekti ve bu hedefimize de eriştik" dedi.



Çalışmanın başka bir amacının da çok düşük dozlu incelemelerde dahi tanıya yardımcı olmak olduğunu dile getiren Karakaş, "Bilgisayarlı tomografide radyasyon maruziyeti oluyor ve bunun da insanlara bir zararı olduğu biliniyor. Geliştirdiğimiz bu yapay zeka algoritması ile dozu neredeyse 15'te bir, 20'de bir düzeyine düşürsek de yüzde yüze yakın doğrulukla teşhis koyabiliyoruz" bilgisini verdi.

Projenin sadece teşhis koymakla kalmayıp hekimlere hastalığın, hastadaki gidişatı hakkında öngörü de sunacağını anlatan Prof. Dr. Karakaş, bunun, pandemi yönetimi açısından da önemli veriler sunabileceğini belirtti.



Karakaş, yapay zeka algoritmasının İstanbul'da "Anadolu Kuzey" olarak tanımlanan hizmet bölgesindeki 14 hastanenin ortak teletıp sistemine yüklendiğini de anlattı.