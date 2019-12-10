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'Türkiye’deki 68 üniversite rektörünün uluslararası akademik yayını bulunmuyor'

Uluslararası makaleleri derleyen “Scopus & Web Of Science Veri Tabanı Atıflar” istatiğine göre Türkiye’deki 68 üniversite rektörünün uluslararası akademik yayını bulunmuyor.

10 Aralık 2019 Salı 11:02
'Türkiye’deki 68 üniversite rektörünün uluslararası akademik yayını bulunmuyor'

İstatistikleri değerlendiren Üniversite Araştırmaları Laboratuvarı’nın (UniAr) kurucularından Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Engin Karadağ, "Bu rektörlerin hayatı boyunca sıfır yayını var. Yayınlarını Türkiye’de yapmışlar. Burada atıflara dikkat etmek lazım; 71 rektörümüz hayatları boyunca yaptıkları hayatlarındaki araştırmalardan sıfır atıf alıyorlar. Yani Edirne’yi çıktıktan sonra kimse tanımıyor bunları. Bu rakamlar genel anlamda Türkiye’deki akademinin çöküşüyle ilgili bir durumdur" dedi. 

Cumhuriyet'ten Zehra Özdilek'in haberine göre, sadece rektörleri suçlamanın yanlış olduğunu belirten Karadağ, akademinin genel durumunun aynı halde olduğunu söyledi. Karadağ, "Verdiğimiz rakamlar bu rektörlerin akademik hayatları boyunca uluslararası çalışmaları. Yani sadece rektör olduktan sonraki çalışmaları değil. Yıkılıyoruz yani. Sadece rektörleri suçlamak da yanlış. Akademinin genel hali bu" değerlendirmesinde bulundu.

'Dini vesayet yavaş yavaş yerleşiyor, bilimin özgürce yapılması söz konusu değil'

Üniversite Öğretim Üyeleri Derneği Başkanı Prof. Dr. Tahsin Yeşildere, üniversitelerde rektörlük seçiminin kaldırılıp tamamiyle Cumhurbaşkanı tarafından atanmasının siyasi vesayetin üniversiteler üzerinde uygulanan bir yöntem olduğunu belirtti. Kendi zihniyetlerinde olan rektörleri atadıklarını dile getiren Yeşildere atamalarda liyakate bakılmadığını söyledi. Yeşildere, “Dünya bilim sıralamasında Türkiye giderek geriliyor. Üniversitelerde siyasi vesayet var, dini vesayetinde yavaş yavaş yerleştiğini görüyoruz. Dolayısıyla bilimin özgürce yapılması söz konusu değil. Ayrıca gerçek bilim insanlarıda KHK’lerle işlerinden uzaklaştırıldılar” dedi.

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TürkiyeüniversiteAKADEMİKYayınRektörHaberKıbrıs
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