Türkiye’deki koronavirüs vaka sayıları düne göre arttı.

20 Eylül’de kaydedilen 24 saatlik verilere göre 27 bin 688 vaka tespit edildi. Vefat sayısı da 213’ten 231’e yükseldi. İyileşen hasta sayısı 27 bin 949 olurken toplam 346 bin 435 test yapıldı. Aşılama haritasında ise bugünden itibaren il bazında, ilk doz yerine, en az iki doz aşı olanların oranlarını paylaşıldı. Buna göre; sadece 7 il mavi kategoride yer aldı.

Türkiye Sağlık Bakanlığı, Türkiye’nin Günlük Koronavirüs Tablosu’nu paylaştı. 20 Eylül’de açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 27 bin 688 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 231 olarak kayıtlara geçti. Tedavisi tamamlanan 27 bin 949 hasta taburcu olurken bugün 346 bin 435 test yapıldı.