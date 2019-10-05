Türkiye’den Irak’a itidal ve sağduyu çağrısı

Türkiye, Irak’ta süren protestolarda meydana gelen can kayıpları dolayısıyla Irak halkına başsağlığı dileyerek Irak hükümetinin halkın beklentilerinin karşılanmasını için gereken adımları atacağına inandığını bildirdi.

Türkiye Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Irak’ın Bağdat ve bazı güney vilayetlerinde 1 Ekim’den bu yana süren protesto eylemleri sırasında çok sayıda can kaybı ve yaralanma meydana gelmesinden derin üzüntü duyulduğu belirtildi.

Daha fazla can kaybının yaşanmaması için sağduyu çağrısı yapılan açıklamada,

” Türkiye, Irak’ın istikrarına önem atfetmektedir. Irak halkının huzur ve refah içinde bir yaşam sürmesi samimi temennimizdir. Irak hükümetinin halkın meşru beklentilerinin karşılanmasını teminen gereken adımları atacağına inanıyoruz. Gösterilerde daha fazla can kaybı ve yıkım yaşanmaması için herkese itidal ve sağduyu çağrısında bulunuyoruz.” İfadelerine yer verildi.

Irak’ın başkenti Bağdat ile güney kentleri 1 Ekim’den bu yana “yolsuzluk, işsizlik ve kamu hizmeti yoksunluğu” nedeniyle düzenlenen gösterilere sahne oluyor.

Hükümet karşıtı gösterilerde hayatını kaybedenlerin sayısı 60’a yükseldi.

NTV/..