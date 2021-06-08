Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
45 gün cezaevine gönderildi
45 gün cezaevine gönderildi
21 gün cezaevine gönderildi
21 gün cezaevine gönderildi
Soruşturma tamamlandı; tutuksuz yargılanacak
Soruşturma tamamlandı; tutuksuz yargılanacak
Araçta uyuşturucuyla yakalandılar
Araçta uyuşturucuyla yakalandılar
4 gün daha tutuklu kalacak
4 gün daha tutuklu kalacak

Türkiye’den İspanya’ya aşı belgesi ile seyahat edilebilecek

Türkiye’den İspanya’ya girişlerde, son uygulanan aşı dozundan 14 gün sonra düzenlenmiş bir aşı belgesi ile izin verilecek.

08 Haziran 2021 Salı 15:41
21 Okunma
Türkiye’den İspanya’ya aşı belgesi ile seyahat edilebilecek

Türkiye’den İspanya’ya edilecek seyahatlerde aranan şartlar belli oldu. Seyahat edecek vatandaşlarda aşı belgesi şartı aranırken, kabul edilen aşılar ise, Pfizer- Biontech, Moderna, Astra-Zeneca, Johnson and Johnson, Sinovac ve Sinopharm olarak açıklandı.

Aşı belgesinin, İspanyolca, İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinde düzenlenmesi gerektiği veya resmi bir kurum tarafından yapılmış İspanyolca çevirisi ile sunulması gerektiğinin altı çizilirken, aşı belgesi hamilinin adı ve soyadı, aşı tarihi, alınan son doz tarihi, uygulanan aşı türü, uygulanan doz sayısı / gerekli tüm dozlar, belgeyi düzenleyen ülke ve aşı belgesini düzenleyen kurum bilgilerinin de belgede yer almasının gerektiği bildirildi.

6 YAŞINDAN KÜÇÜK ÇOCUKLAR AŞILANMIŞ YETİŞKİN EŞLİĞİNDE HER ŞARTTA GİREBİLECEK

Aşılanmış yetişkinler eşliğinde seyahat eden 6 yaşından küçük çocuklar herhangi bir özel gereklilik olmaksızın İspanya’ya girebilecekler.

Aşılanmış yetişkinler eşliğinde 6 ila 16 yaş arasındaki çocukların, kendi aşı belgelerini veya negatif tanı testi belgesini veya iyileşme belgesini ibraz etmesi gerekiyor.

İspanya Büyükelçiliği’nden yapılan açıklamada aşı belgesinin olmadığı durumlarda ise şu istisnai durumlarda seyahat izni verileceği açıklandı:

“Avrupa Birliği, Schengen üye ülkeleri, Andorra, Monaco, Vatikan veya San Marino’da oturum izni olanlar ve o ülkeye gittiklerini belgeleyenler. Üye Devlet veya Schengen ülkesi tarafından verilmiş uzun dönem oturum vizesi olanlar ve o ülkeye gidenler. Çalışmak için giden veya çalışmaları tamamlandıktan sonra dönen sağlık araştırmacıları dahil olmak üzere, sağlık çalışanları ve yaşlı bakım profesyonelleri. Taşımacılık personeli, denizciler ve havayolu taşımacılığı faaliyetlerini sürdüren havayolları personeli. Görevleri kapsamında Diplomatik, konsolosluk, uluslararası örgüt, askeri, sivil koruma ve insani örgüt personeli. Üye Devlet veya Schengen ülkesinde öğrenim gören ve uzun dönem kalış vizesi veya izni olan ve öğrenim alacakları ülkeye giden ve ülkeye girişleri akademik takvim dahilinde veya önceki 15 gün içerisinde olan öğrenciler. Varış ülkeleri İspanya olması ve kalış süreleri 90 güne kadar olması halinde, öğrenimlerini, ilgili idari birimde kayıtlı, İspanya’da onaylı bir merkezde alacaklarını ve bu tam zamanlı ve devam zorunluluğu olan program akabinde bir diploma veya sertifika alacaklarını belgelendirmelidirler. İspanya'da gerçekleştirilen üst düzey spor etkinliklerine katılanlar da dahil olmak üzere, çalışması şart olan ve ertelenemeyen veya uzaktan yürütülemeyen yüksek vasıflı işçiler. Bu koşullar belgelendirmelidir. Usulüne uygun olarak belgelendirilmiş zorunlu ailevi nedenlerle seyahat eden kişiler. Mücbir sebep veya ihtiyaç nedenlerini belgeleyen veya insani nedenlerle girişine izin verilen kişiler. Doğrudan o ülkeden gelmeleri veya listede bulunan diğer ülkelerden transit etmeleri veya listede bulunmayan ülkelerin havalimanlarında yalnızca uluslararası transit yapmaları halinde, ekli listede yer alan üçüncü ülkelerde ikamet edenler. Çin, Hong Kong Özel İdari Bölgesi (ÖİB) ve Makao ÖİB'de ikamet edenler için mütekabiliyetin doğrulanması gerekmektedir"

Ayrıca, İspanya'ya hava veya deniz yoluyla gelen, transit yolcular ve 6 yaşından küçük olanlar da dahil olmak üzere tüm yolcular, seyahatlerine başlamadan önce www.spth.gob.es web sayfasından veya Spain Travel Health app üzerinde bir sağlık kontrol formu doldurması gerekiyor.

Form doldurulunca, sistem otomatik olarak kişiselleştirilmiş bir QR kodu oluştururken, bu QR kodunu, yolcunun biniş yapmadan önce taşıma şirketine ve ayrıca İspanya'ya giriş noktasındaki sağlık kontrollerine sunması gerekiyor.

Anahtar Kelimeler:
TürkiyeİspanyaAşı BelgesiSeyahat
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Erdoğan, Sennaroğlu’nu Kabul Etti
Erdoğan, Sennaroğlu’nu Kabul Etti
CHP lideri Kılıçdaroğlu'dan HDP'ye yönelik kapatma davasına tepki
CHP lideri Kılıçdaroğlu'dan HDP'ye yönelik kapatma davasına tepki
Can Dündar için kırmızı bülten çıkarıldı
Can Dündar için kırmızı bülten çıkarıldı
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim