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Türkiye’den Japonya’ya taziye mesajı

24 Nisan 2022 Pazar 22:16
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Türkiye’den Japonya’ya taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Japonya'da gezi teknesi kazasında hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Japonya'nın Hokkaido adası açıklarında bir gezi teknesinin batması sonucu 10 kişinin hayatını kaybettiğinin ve 16 kişinin de kaybolduğunun üzüntüyle öğrenildiği ifade edildi.

"Japon hükümetine taziyelerimizi iletiyoruz"

Açıklamada, "Yaşamlarını yitirenlerin yakınları ile dost Japon halkı ve hükümetine içten taziyelerimizi iletiyor, kaybolanların en kısa sürede bulunmalarını temenni ediyoruz" sözleri kullanıldı.

10 kişinin cansız bedenine ulaşılmıştı

Japonya'nın kuzeydeki Hokkaido'da dün irtibatın kesildiği gezi teknesi "Kazu I"deki 10 kişinin cansız bedenine ulaşılmıştı.

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