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Türkiye’den mutabakata uymayan Yunanistan’a Navtex’li yanıt

Türkiye ile imzaladığı Atina Mutabakat Muhtırası’na uymayan Yunanistan, mutabakata aykırı olarak turizm sezonunda tatbikat için Ege Denizi’nin uluslararası sularında askeri eğitim sahası ilanı yaptı. Türkiye Navtex ile karşılık verdi.

23 Haziran 2021 Çarşamba 15:48
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Türkiye’den mutabakata uymayan Yunanistan’a Navtex’li yanıt

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Türkiye ve Yunanistan arasında 1988’de imzalanan Atina Mutabakat Muhtırası ile yoğun turizm sezonunun olduğu 15 Haziran – 15 Eylül arasında Ege Denizi’nin uluslararası sularında tatbikat yapılmaması ve askeri eğitim sahası ilan edilmemesi karara bağlanmıştı.

Mutabakat muhtırası ile tesis edilen Moratoryum (erteleme-yasal geciktirme) periyodunu dikkate alan Türkiye, 2021 yılı harekat-eğitim faaliyetleri planlanmaları sırasında 15 Haziran – 15 Eylül tarihleri arasında Ege Denizi uluslararası sularda saha ilanı yapmadı.

Yunanistan’dan turizm sezonunda eğitim ve tatbikat ilanı

Yunanistan ise mutabakata uymayarak bu sene için belirlenen dönemi de kapsayacak şekilde eğitim ve tatbikat için saha ilan etti. Türkiye’nin erteleme takvimine saygılı tutumu ve diplomatik girişimlerine rağmen Yunanistan, ilan ettiği sahalarda geri adım atmadı.

Türkiye de karşı Navtex ile yeni saha ilan etti

Yunanistan’ın ihlallerini yakından takip eden Türkiye için mütekabiliyet çerçevesinde aynıyla mukabele etmek zorunluluğu doğdu. Bunun üzerine Türkiye tarafından 22 Haziran 2021 tarihinde yayımlanan Navtex ile Ege Denizi uluslararası sularında eğitim sahaları ilan edildi.

Son Güncelleme: 23.06.2021 16:24
Anahtar Kelimeler:
TürkiyeYunanistanNAVTEX
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