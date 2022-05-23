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Türkiye’nin günlük koronavirüs tablosu açıklandı

TC Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 23 Mayıs 2022 Pazartesi gününün koronavirüs tablosuna göre son 24 saatte 3 kişi hayatını kaybetti.

23 Mayıs 2022 Pazartesi 22:38
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Türkiye’nin günlük koronavirüs tablosu açıklandı

TC Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin günlük Koronavirüs tablosunu açıkladı. 23 Mayıs’a ait verilere göre, 123 bin 536 test yapıldı.

Güncel verilere göre, 922 yeni vaka tespit edilirken 3 kişi hayatını kaybetti. Öte yandan son bir günde bin 105 kişi sağlığına kavuştu.

AŞILAMADA İLK SIRADA HANGİ ŞEHİR VAR?

Bakanlığın tablosuna göre Türkiye’de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Osmaniye’yi, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak takip etti.

EN DÜŞÜK AŞILAMA ŞANLIURFA'DA

Bakanlığın tablosuna göre Türkiye’de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ takip etti.

DÜN VAKA VE VEFAT SAYISI KAÇTI?

Bakanlığın 22 Mayıs verilerine göre, dün 118 bin 852 test yapılmıştı. Dün, 905 vaka tespit edilirken, 5 kişi hayatını kaybetmiş ve bin 19 kişi sağlığına kavuşmuştu.

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