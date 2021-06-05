Türkiye’nin günlük salgın tablosu belli oldu

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, “covid19.saglik.gov.tr” adresinden paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye’de son 24 saatte 216 bin 156 koronavirüs testi yapıldı, 6 bin 126 kişinin testi pozitif çıktı, 92 kişi hayatını kaybetti., hasta sayısı 542 oldu.