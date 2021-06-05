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Türkiye’nin günlük salgın tablosu belli oldu

Türkiye'de son 24 saatte 216 bin 156 koronavirüs testi yapıldı, 6 bin 126 kişinin testi pozitif çıktı, 92 kişi hayatını kaybetti.

05 Haziran 2021 Cumartesi 19:46
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Türkiye’nin günlük salgın tablosu belli oldu

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, “covid19.saglik.gov.tr” adresinden paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye’de son 24 saatte 216 bin 156 koronavirüs testi yapıldı, 6 bin 126 kişinin testi pozitif çıktı, 92 kişi hayatını kaybetti., hasta sayısı 542 oldu.

Anahtar Kelimeler:
Türkiyede Vaka SayısıKoronavirüsFahrettin Koca
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