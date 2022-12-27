Türkiye’nin Ticaret Bakanı Muş: Ülkemizin ekonomisine güvenebilirsiniz

Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Gaziantep Sanayi Odası'nın (GSO) bu yıl "Yeşil Gelecek" sloganıyla Şehitkamil Belediyesi Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirdiği "Gaziantep'in Yıldızları Ödül Töreni"ne katıldı.

Muş, törende, Gaziantep'in bölge şehirleriyle mukayese edildiğinde büyük bir atılım gösterdiğini ve bu yıl 10 milyar doların üzerinde ihracat yaptığını söyledi.

Dünyadaki gelişmelerin başta salgın ve Ukrayna-Rusya savaşı olmak üzere fiyatlandırma yaşattığını anlatan Muş, şunları kaydetti:

"Farklı zamanlarda çeşitli propagandalar yapılıyor, açıklama yapılıyor farklı kesim ve çevrelerden. Şimdi böyle bir ortamdan geçiyorken Türkiye'nin attığı adımları ve başarıları değerlendirmek lazım. Türkiye artık çevresindeki ülkelerle çok ticari hacmi olan bir ülke ama stabil değil. Stabil olmayan şartlar içinde Türkiye bu adımları atıyor. Türkiye'nin bu yıl koymuş olduğu ihracat hedefini yakalaması bize önümüzdeki dönemde yeni hedefleri yakalamak için bir motivasyon oluşturur. 2 Ocak salı günü netleşmiş son rakamları Cumhurbaşkanımızın katılımıyla açıklamış olacağız. Dolayısıyla Türkiye, hem mal hem hizmet ihracatında hiç yaşamadığı rekor rakamları yakalamış olacak. Bu rakamların gerisinde değil üzerine koyarak ilerleme hedefimiz var."

Muş, Türkiye'nin döviz girdisini üreterek sağladığına işaret ederek, sıcak paraya dayalı yatırımların gelebileceğini, borsaya girebileceğini söyledi.

Çok kısa, günübirlik, haftalık gibi girişleri çok doğru bir yatırım olarak değerlendirmediklerini dile getiren Muş, şöyle devam etti:

"Dolayısıyla bunu çok istemiyoruz. Uzun soluklu gerçekten öngörülür yatırımlar geldiğinde ülke ekonomisine katkıda bulunuyor. Şu an bu yatırımları alıyoruz. Türkiye'nin AB tanımlı kamu borç stokuna baktığımızda yüzde 39'dur. Avrupa ortalaması yüzde 95 civarındadır. Onların ortalaması bizim 2 katımızdır. Hane halkı borçluluğu yüzde 13'tür. Bu oranla en düşük ülkelerdeniz. Avrupa'ya baktığımızda bu rakamın çok üstündedir, bazı ülkelerde yüzde 100'e ulaşan rakamlar görüyoruz. Türkiye'nin bütçe açığı makul seviyededir. AB'nin koymuş olduğu kriterleri yakalar seviyelerde gidiyoruz. Bütün bu şartlara rağmen Türkiye, bütçe açığından ödün vermemiştir."

Muş, Türkiye'nin ekonomisinin temellerinde herhangi bir problemin gözükmediğini, Türk bankacılık sektörünün sağlıklı olduğunu ve Türkiye'nin dünyanın yaşadığı enflasyonu yaşadığını aktardı.

ENFLASYONLA MÜCADELE

Enflasyonun önümüzdeki yıl itibarıyla düşme eğilimine gireceğini vurgulayan Muş, şunları söyledi:

"2024 ile beraber tamamen enflasyon kontrol altına alınmış olacak. Bu rakamlar Türkiye'nin aslında ekonomisinin sağlam temellerde olduğunu, yatırımlar yapılabileceğini göstermekdir. Ülkemizin ekonomisine güvenebilirsiniz. Yatırımlarınızı rahat şekilde yapabilirsiniz. Herkesin, dünyanın yaşadığı sorunlar var. Enerjiyle alakalı sorunlar var, fakat bunun aşılabilmesi için de hükümetimizin tarafında çeşitli adımlar atılıyor, atılmaya da devam edecektir. Türkiye'de hiçbir sanayicimize enerjiyle ilgili bir arz sorunu yaşatmadık. Türkiye'nin koymuş olduğu hedefi yakalaması bize önümüzdeki dönemde yeni hedefleri yakalamak için bir motivasyon oluşturuyor."

TOBB BAŞKANI HİSARCIKLIOĞLU

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ise Milli Mücadele'nin sancaktarı Gaziantep'in günümüzde girişimcileriyle, sanayicileriyle, sadece Türkiye'nin değil bölgenin yıldızı haline geldiğini belirtti.

Gaziantep'in coğrafyasının rol modeli ve ilham kaynağı olduğuna değinen Hisarcıklıoğlu, "İhracatta tarihi rekor kırdı ve 10 milyar dolara ulaştı. 10 yıl önce, en büyük 1000 sanayi kuruluşu arasında, Gaziantep’ten 35 firma vardı. Şimdi bu sayı da 67'ye yükseldi. Listede en fazla firmaya sahip 4'üncü il haline geldi." ifadelerini kullandı.

Hisarcıklıoğlu, TOBB olarak üyelerini yeşil dönüşüme entegre etmeye çalıştıklarını kaydetti.

Vali Davut Gül ise Gaziantep'in ihracatta hedeflerine ulaştığını, ilerleyen süreçte ihracatta hedeflerinin 15 milyar dolar olduğunu söyledi.

Konuşmaların ardından Gaziantep'in en başarılı 73 firma ve kurumuna ödül verildi.

Törene, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Cemil Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti Gaziantep milletvekilleri Nejat Koçer, Derya Bakbak, Mehmet Erdoğan, Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları, siyasi partilerin il başkanları, kurum temsilcileri, sanayiciler ve çok sayıda davetli katıldı.