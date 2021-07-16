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Turkovac-CoronoVac 3. doz klinik çalışmasına 222 gönüllü alınacak

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Ankara Şehir Hastanesinde Faz 3 çalışmaları devam eden yerli aşı Turkovac ile CoronoVac aşısının 3. doz etkinliklerinin kıyaslanacağı klinik çalışmaya 222 gönüllü alınacak.

16 Temmuz 2021 Cuma 19:21
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Turkovac-CoronoVac 3. doz klinik çalışmasına 222 gönüllü alınacak

Ankara Şehir Hastanesi Genel Hastane Başhekimi Doç. Dr. İhsan Ateş, Turkovac-CoronoVac 3. doz klinik çalışmasına ilişkin basın mensuplarına yaptığı açıklamada, bunun randomize kontrollü, çift kör gerçekleştirilecek bir çalışma olduğunu söyledi.

Ateş, "Bu çalışmayla Turkovac ve CoronoVac aşılarının 3. doz, rapel (pekiştirme) dozdaki etkinliklerini kıyaslayacağız. İki doz Sinovac aşısı yapılmış ve üzerinden 2. dozdan itibaren 90 gün geçmiş gönüllüler çalışmaya dahil edilecek." ifadelerini kullandı.

Çalışmanın çarşamba günü itibarıyla başladığını aktaran Ateş, şunları kaydetti:

"Bugün itibarıyla gönüllü sayımızda artış mevcut. Sayın Bakanımızın Twitter'dan yaptığı paylaşım sonrasında çalışmaya gönüllü katılmak isteyenlerden telefonla çok sayıda talep aldık. Çalışmaya toplam 222 gönüllü alınacak. Her bir kolda 111 gönüllü olmak üzere Turkovac ve CoronoVac aşısının erken ve geç dönemdeki etkinliklerini kıyaslayacağız."

Ateş, "18-59 yaş grubunda olup 2. doz Sinovac aşısının üzerinden 90 gün geçen gönüllüleri, Ankara Şehir Hastanesi Genel Hastane aşı birimine davet ediyoruz. 0312 552 60 19 numaralı telefonu arayarak randevu alıp gelebilirler." diye konuştu.

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