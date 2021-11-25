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TURKOVAC'ın acil kullanım onayı için başvuru yapıldı

Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yerli inaktif Covid-19 aşısı TURKOVAC için acil kullanım onayı başvurusunun yapıldığını duyurdu.

25 Kasım 2021 Perşembe 09:26
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TURKOVAC'ın acil kullanım onayı için başvuru yapıldı
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TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Sağlık Bakanlığı'nın 2022 yılı bütçesinin görüşmelerine başlandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bakanlığının bütçesinin sunumunu yaptı.

YERLİ COVİD-19 AŞISI İÇİN ACİL KULLANIM BAŞVURUSU

Bakan Koca, yerli corona virüs aşısına ilişkin yeni bilgiyi de paylaştı.

Koca, ''Yerli Covid-19 inaktif aşımız TURKOVAC bugün itibarıyla acil kullanım onayına müracaat etmiştir. Hücreden aşıya kadar her aşaması ülkemizde ve ülkemiz bilim insanlarınca geliştirilen milli aşımızın ülkemize, milletimize ve tüm dünyaya hayırlı, uğurlu olmasını dilerim'' dedi.

''DOKTORLARIN SABİT EK ÖDEMELERİNİ ARTIRMAK İSTİYORUZ"

Sağlık Bakanı Koca, doktorların sabit ek ödemelerini artırmak ve bütün sabit ek ödemelerin genel bütçeden yapılmasını sağlamak istediklerini belirtti.

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