Türksat 5B uydusu uzaya fırlatıldı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın TEKNOFEST gençliği olarak adlandırdığı gençliğin ilkokuldan itibaren teknolojiyle iç içe olan gençlik olduğunu bildirerek şunları söyledi:



“Sadece dışarıdan aldığınız teknoloji transferiyle sürdürülebilir kılmak mümkün değil. Özgün anlamda gençlerinize bunu aşılamadığınız zaman, onlar inanmadığı sürece olmaz. Şimdi inan bir gençlimiz var. Hem de çocukluk çağından itibaren bizin geleceğe çok daha pozitif bakmamızın sebeplerinden birisi bu. Güçlü bir liderliğimiz var.