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Türksat 5B uydusu uzaya fırlatıldı

Türksat uydu filosunun en güçlüsü olacak Türksat 5B, ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Cape Canaveral Üssü'nden Space X firmasına ait Falcon 9 roketiyle uzaya gönderildi.

19 Aralık 2021 Pazar 09:52
27 Okunma
Türksat 5B uydusu uzaya fırlatıldı
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Son Güncelleme: 19.12.2021 11:07
Anahtar Kelimeler:
Türksat 5B UydusuTurksat
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