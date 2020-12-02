Tuttuğu kiralık katil tarafından öldürülmüştü! Günlerce konuşulan olayda karar belli oldu

İstanbul Anadolu 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına, tutuklu sanık Tanju Doğan ve avukatı Ferdi Çiftçi ile maktül İlkay Sivaslı'nın kardeşi İbrahim Sivaslı ve Avukatı Nazlıgül Aytekin Ergürtuna katıldı. Duruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasını verdi. Mütalaada, sanık Tanju Doğan ile maktül İlkay Sivaslı'nın olaydan önce sosyal medya üzerinden tanıştıkları, İlkay Sivaslı'nın kendisini öldürmesini istediği ancak sanığın bunu önce kabul etmediği belirtildi. Bir süre sonra sanığın maktüle duygusal olarak bağlanmaya başladığı kaydedilen mütalaada, maktül ile sanığın cinayette kullanılan silahları birlikte aldıkları, daha önce iki kez intihar girişiminde bulunan maktulün olay sanıktan tekrar kendisini öldürmesini istediği, yatağa sırt üstü yattığı, sanığın da maktulün karın bölgesine bir el ateş ettiği ifade edildi.

Maktulün hemen ölmediği, sanık ile maktulün konuşmaya devam ettikleri ve helalleştikleri kaydedilen mütalaada, "Maktulün bayılması üzerine sanığın 112 acil hattını aradığı, adresi verdiği, evden ayrıldığı, maktulün kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiği, tasarlayarak öldürme suçundan cezalandırılması için dava açılmış ise de sanığın maktulü tasarlayarak öldürmesini gerektirecek aralarında hiçbir neden bulunmadığı, maktulün yaşadığı sorunlar nedeniyle ısrarla kendisini öldürmesini istediği, sanığın maktulün talebi üzerine olayı gerçekleştirdiği, suçun kasten öldürme suçunu oluşturduğu" belirtildi.