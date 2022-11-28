Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT CANLI YAYIN YEREL SEÇİM
Eski nişanlısının çıplak fotoğraflarını deşifre etti
Eski nişanlısının çıplak fotoğraflarını deşifre...
Alsancak'ta ev soygunu...
Alsancak'ta ev soygunu...
Çalınan 1 kilo altın halen kayıp
Çalınan 1 kilo altın halen...
Elif Lort cinayeti: İşte mahkemeden detaylar
Elif Lort cinayeti: İşte mahkemeden...
Marketleri soyup soğana çevirdiler!
Marketleri soyup soğana çevirdiler!
banner107

Tutuklu sayısı 25'e çıktı!

Taksim'de, 13 Kasım'da gerçekleştirilen ve 6 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırıya ilişkin tutuklu sayısı 25'e yükseldi.

28 Kasım 2022 Pazartesi 18:43
0 Okunma
Tutuklu sayısı 25'e çıktı!



İstanbul Beyoğlu'ndaki İstiklal Caddesi'nde gerçekleştirilen bombalı saldırıya ilişkin, caddeye bombayı bırakan Ahlam Albashir ve firari şüpheli Bilal Hassan'ın (El-Hac Nwas) Antakya'da konaklamasını sağladığı tespit edilen ve Hatay'da yakalanıp İstanbul'a getirilen şüpheli Muhab A. tutuklandı.

İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım'da 6 kişinin öldüğü, 81 kişinin de yaralandığı saldırıya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında Albashir ve firari şüpheli Bilal Hassan'ın sınırı kaçak yollarla geçmelerinin ardından bir süre Antakya'da konaklamasını sağladığı tespit edilen şüpheli Muhab A'nın Hatay'da yakalandıktan sonra İstanbul'a getirildiği öğrenildi.

Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından cuma günü İstanbul Adliyesi'ne sevk edildiği, burada çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandığı bildirildi.

Muhab A'nın tutuklanmasıyla bombalı saldırıya ilişkin yürütülen soruşturmada tutuklu sayısı 25'e yükseldi.

BULGARİSTAN'DA TUTUKLANANLARIN İFADELERİNİN ALINMASI İSTENDİ

Öte yandan soruşturma kapsamında Bulgaristan'da yakalanarak tutuklanan aralarında 3 Moldova vatandaşı ve 2 Arap kökenli şüphelilerinin saldırıya ilişkin ifadelerinin alınması için ilgili yerlere yazı yazıldığı öğrenildi. Şüpheliler arasında, firari şüpheli Bilal Hassan'ın yardımcısı olduğu değerlendirilen Suriyeli Amran Abdulrami de yer alıyor.

Anahtar Kelimeler:
TaksimIstanbul
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Erdoğan, KKTC’ye gereken desteğin verilmesini istedi…
Erdoğan, KKTC’ye gereken desteğin verilmesini istedi…
Yabani hayvan sandığı köylüsünü öldürdü
Yabani hayvan sandığı köylüsünü öldürdü
Sahte beyin cerrahını da o ihbar etti
Sahte beyin cerrahını da o ihbar etti










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim