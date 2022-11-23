Tüyler ürperten ses kaydı ortaya çıktı

Depremin sarsıntısı hissedilmeden önce yayılan p-dalgaları insanlar tarafından çoğunlukla duyulmasa da kimi cihazlar sayesinde kayda alınabiliyor. İstanbul, Sakarya, Bolu, Ankara, Kütahya, Kocaeli, Bilecik, İzmir ve Bursa gibi birçok kenti etkileyen, Düzce'nin Gölyaka ilçesinde 04.08'de gerçekleşen depremin o sesi de ortaya çıktı.

TÜRKİYE DEPREME UYKUDA YAKALANDI

AFAD'dan aktarılan bilgiye göre 5.9 büyüklüğündeki depremin ardından yüzden fazla artçı sarsıntı yaşandı. Kandilli Rasathanesi de depremin büyüklüğünü 6.0 olarak kayıtlarına aktardı. Şiddetli deprem Türkiye'yi uykusundan uyandırdı. Birçok ilçede eğitime ara verildi.

Depremden 50 kişinin yaralandığı bildirilirken can kaybı bildirilmedi.

SES KAYDI TÜYLER ÜRPERTTİ

Depremin sarsıntısından önce yayılan o ses dalgaları kayıtlara geçti.

Tüyler ürperten o ses kaydı sosyal medyada da gündem oldu.