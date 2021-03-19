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Twitter da Türkiye'de temsilci atıyor

Dünyanın en büyük sosyal medya platformlarından Twitter'ın da Türkiye'de temsilci atayacağı öğrenildi. Twitter, erişim yavaşlatma uygulamasına kısa süre kala Türkiye'nin şartlarını kabul edeceğini bildirirken, şu ana kadar yasal düzenleme gereği adım atmayan tek platform olarak Pinterest kaldı.

19 Mart 2021 Cuma 09:26
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Twitter da Türkiye'de temsilci atıyor

Günlük erişimi 1 milyondan fazla olan yurtdışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcıların Türkiye'de temsilci atamasına yönelik düzenleme kapsamında, uzun süredir temsilci atama kararını hayata geçirmeyen ve bu nedenle reklam cezasıyla karşılaşan Twitter'ın da düzenlemeye uymayı taahhüt ettiği belirtildi.

Sabah gazetesiniden Barış Şimşek'in sektör kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, bir süredir Türkiye'den reklam alamama cezasıyla karşı karşıya olan Twitter, yasal yükümlülüklerini yerine getirme kararı alarak, bant daraltma cezasından kaçınmış olacak.

Böylece, Türkiye'de aktif olarak kullanılan yabancı sosyal medya kanallarından Pinterest hariç tamamı, Türkiye'de temsilci bulunduracağını açıklamış oldu.

Sosyal medya şirketlerinin Türkiye'de temsilci bulundurmasını öngören düzenlemenin 1 Ekim 2020 itibarıyla yürürlüğe girmesinin ardından, Türkiye'de ilk temsilci atama kararını, Rus VK platformu vermişti.

TWITTER BANT DARALTMA CEZASINDAN KURTULACAK

5651 sayılı Kanunun ek 4'üncü maddesi kapsamında, Türkiye'de temsilcilik açmayı kabul etmeyen şirketlere daha önce yaptırımların ilk adımı olarak 10 milyon lira, ikinci adımında 30 milyon lira olmak üzere, toplamda 40 milyonar lira ceza kesilmişti. YouTube, TikTok ve Facebook gibi sosyal medya platformları ise para cezalarının ardından temsilci atamaya karar vermişti. Para cezalarına rağmen Türkiye'de temsilci atamayan Twitter, Periscope ve Pinterest'e Ocak 2021 itibarıyla reklam yasağı cezası verilmişti. Twitter, temsilci atama yönünde verme kararıyla, kısa süre sonra uygulanacak bant genişliği daraltma cezasını almamış olacak. Pinterest ise temsilci ataması yapmadığı takdirde erişimi yavaşlatan bant daraltma cezasıyla karşılaşacak. Atama yapmayan platformlardan Periscope'un ise, faaliyetlerine mart ayında son vereceği daha önce açıklanmıştı.

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