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Üç kardeş kuyuda zehirlenerek öldü

Samsun'da sulama göletinin vanasını açmak için indiği drenaj kuyusunda metan gazından zehirlenen üç kardeş hayatını kaybetti. Gazdan etkilenen iki itfaiye eri ise tedaviye alındı.

19 Ağustos 2022 Cuma 12:19
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Üç kardeş kuyuda zehirlenerek öldü


Samsun'da üç kardeş, drenaj kuyusunda metan gazından zehirlenip öldü.

Olay, dün akşam saatlerinde Vezirköprü ilçesi Adatepe Mahallesi’nde meydana geldi.

Enes Turan (24), sulama göletinin vanasını açmak için drenaj kuyusuna girdi. Kuyudan çıkmayan Enes’ten cevap alamayan ağabeyleri Osman (40) ve Sadi (39) Turan da kuyuya indi. Ancak kardeşler geri çıkmadı.

Bir süre sonra kuyunun yanına gelen yakınları, durumu fark edip itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine gelen ekipler, kuyuya indiklerinde Turan kardeşlerin cansız bedenleriyle karşılaştı.

Metan gazından zehirlendikleri belirlenen Enes, Osman ve Sadi kardeşlerin cenazeleri, ekiplerin çalışmasıyla kuyudan çıkarıldı.

Çalışmalar sırasında itfaiye erleri Adem Karaman ile Mustafa Ev de gazdan etkilendi. İki itfaiye eri, Vezirköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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