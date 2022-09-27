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Üç önemli isminin de imzası var

Türkiye, bu sabaha Mersin'deki hain terör saldırısıyla uyandı! Mersin'de polisevine saldıran terör örgütü PKK mensupları, polis memuru Sedat Gezer'i şehit etti. Saldırıyı gerçekleştiren Dilşah Ercan isimli teröristin CHP'nin Tutuklu Gazeteciler Raporu'nda gazeteci olarak yer aldığı ortaya çıktı! CHP'nin kısa süre içerisinde açıklama yapması bekleniyor. İşte son dakika haberinin detayları...

27 Eylül 2022 Salı 14:33
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Üç önemli isminin de imzası var



Mersin'in Tece ilçesinde polisevine lüks araçlarıyla saldıran teröristlerden Dilşah Ercan hakkında skandal bir iddia ortaya atıldı. Mersin'de polisi şehit eden terörist Dilşah Ercan'ın CHP'nin Tutuklu Gzeteciler Raporu içerisinde gazeteci olarak yer aldığı ortaya çıktı! Zozan Tolan kod isimli teröristin İzmir'de hapis yatarken 'gazeteci' olarak raporlandığı bildirildi.

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SON DAKİKA: POLİS MEMURUNU ŞEHİT EDEN TERÖRİSTİN ADI O RAPORDA ÇIKTI! HEM DE GAZETECİ OLARAK...

Mersin'deki terör saldırısından son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Polis memuru Sedat Gezer'i şehit eden Dilşah Ercan'ın eylem sırasında kendisini patlattığı bildirildi. Zozan Tolan kod adlı Dilşah Ercan'ın daha önce Cumhuriyet Halk Partisi tarafından yayınlanan 'Tutuklu Gazeteciler Raporu' içerisinde yer aldığı ortaya çıktı.

ÜÇ CHP'Lİ VEKİLİN DE İMZASI VAR

Muğla Milletvekili Nurettin Demir, Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Manisa Milletvekili Özgür Özel imzasıyla hazırlanan 'Dünyanın En Büyük Cezaevi: Türkiye' isimli raporda terörist Dilşah Ercan da gazeteci olarak yer aldı.

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TUTUKLULUK NEDENİ OLARAK MUHABİRLİK GÖSTERİLDİ

Ercan'ın o dönem PKK - Örgüt üyeliğinden hükümlü olduğu ve İzmir'de cezaevinde olduğu bildirildi. Terörist Ercan'ın tutukluluk nedeninin gazetede muhabirlik yapması gösterildi.

Kaynak: My Net

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