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Uçakta panik yaratan şaka!

Trabzon-İstanbul seferini yapan Türk Hava Yolları’na (THY) ait uçakta bir yolcunun "Elimdeki suyu sıksam patlar" şakası paniğe neden oldu. Yolcu, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

05 Kasım 2022 Cumartesi 20:30
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Uçakta panik yaratan şaka!



Trabzon Havalimanı'ndan saat 16.55'te havalanan THY'nin TK2835 sefer sayılı Boeing B737-900 tipi uçağında kabin memurlarından su isteyen yolculardan biri, "Elimdeki suyu sıksam patlar" şeklindeki cümlesiyle paniğe yol açtı.

Kabin memurunun yolcunun bu sözlerinden sonra durumu bildirmesi üzerine uçağın pilotu İstanbul Havalimanı Hava Trafik Kontrol Kulesi'nden iniş önceliği istedi.

İniş izni verilen uçak, İstanbul Havalimanı'na sorunsuz şekilde iniş yaptı.

Uçağın inişinden sonra polis ekiplerinin paniğe neden yolcunun oturduğu bölgede yaptığı aramada olumsuz bir duruma rastlanmadı.

"Yanlış anlaşıldığını" beyan eden yolcu, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Anahtar Kelimeler:
UçakPanikThy
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