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Ucuz bakliyat almak için saatlerce kuyrukta beklediler!

Şanlıurfa’da Toprak Mahsulleri Ofisi'nin satışa sunduğu ucuz bakliyattan satın almak isteyen vatandaşlar uzun kuyruk oluşturdu. Saatlerce kuyrukta bekleyen dar gelirliler "Ne yapalım başka çaremiz yok" diye yakındı.

25 Mart 2022 Cuma 13:56
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Ucuz bakliyat almak için saatlerce kuyrukta beklediler!
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Toprak Mahsulleri Ofisi’nin Şanlıurfa’da Akçakale Yolu üzerinde bulunan perakende satış noktasında ucuz bakliyat satılacağını öğrenen vatandaşlar, sabahın erken saatlerinden itibaren beklemeye başladı.

Kadınların ayrı, erkeklerin ise ayrı oluşturduğu sırada 3-4 saat bekleyerek yorgun düşen bazı vatandaşlar yere oturup dinlenmesi çalıştı. Uzun uğraş sonucu bakliyat ve makarna alarak evlerinin yolunu tutan vatandaşlar, “Soğukta saatlerce bekliyoruz ama başka çaremiz yok. Çünkü, burada fiyatlar marketlerden çok uygun” dedi.

Vatandaşlar, marketlerde 5 kilosu 110 TL civarında satılan mercimeğin TMO'da 62 lira 50 kuruştan, kilosu 20 TL olan kuru fasulyenin ise 12 lira 50 kuruşa satıldığını belirterek, “Eskiden bir teneke yağ 250 TL idi. Şu anda ise 650 TL. Makarna da piyasanın neredeyse yarı fiyatına satılıyor. Önümüz Ramazan. Onun için biraz gücümüz yettiğince alışveriş yaptık” dedi.

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